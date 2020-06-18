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Определение
Пониженная температура тела, или гипотермия – это нарушение теплового обмена, проявляющееся снижением температуры тела на фоне воздействия низких температур и/или снижении продукции тепла и повышении его отдачи.
Существует несколько механизмов активного производства тепла.
Обязательная теплопродукция - тепло, производимое в результате обычных физиологических и обменных процессов. Его достаточно, чтобы поддерживать нормальную температуру тела в условиях комфортной температуры окружающей среды.
Дополнительная теплопродукция активизируется при понижении температуры окружающей среды и включает в себя:
- несократительный термогенез, который осуществляется путем расщепления бурого жира. Бурый жир в больших количествах присутствует у новорожденных и защищает их от переохлаждения. У взрослых людей его мало, он локализуется в области шеи, между лопаток, около почек;
- сократительный термогенез, в основе которого лежит мышечное сокращение.
На скорость обменных процессов и реакций адаптации влияют гормоны надпочечников и щитовидной железы, а центр терморегуляции находится в гипоталамусе.
Разновидности пониженной температуры
Понижение температуры может быть эндогенным (при патологии внутренних органов и несовершенном термогенезе) и экзогенным (зависимым от условий внешней среды).
К экзогенному понижению температуры относят медикаментозную гипотермию. Ее задача - снижение функциональной активности и обмена веществ в органах и тканях с целью повышения их устойчивости к недостатку кислорода. Применяется в виде общей управляемой гипотермии, когда есть необходимость во временном замедлении кровообращения; и местной управляемой гипотермии отдельных органов и тканей.
Медикаментозную гипотермию используют во время открытых операций на сердце и крупных сосудах, при ишемическом инсульте, травмах центральной нервной системы (головного и спинного мозга), при тяжелом кислородном голодании новорожденных.
Температура тела ниже 35°С считается низкой.
Выделяют низкую температуру:
- легкой степени тяжести (35,0–32,2°С), при которой наблюдается сонливость, учащение дыхания, частоты сокращений сердца, озноб;
- средней степени тяжести (32,1–27°С) – человек может бредить, дыхание замедляется, урежается биение сердца, снижаются рефлексы (реакция на внешний стимул);
- тяжелой степени тяжести (ниже 27°С) – человек находится в крайней степени угнетения сознания (в коме), снижено артериальное давление, отсутствуют рефлексы, отмечаются глубокие нарушения дыхания, ритма сердца, нарушено равновесие внутренней среды организма и все обменные процессы.
К возможным причинам гипотермии относят:
- поражение центральной нервной системы;
- снижение мышечной массы;
- физическое переутомление;
- понижение скорости обменных процессов;
- беременность;
- период реконвалесценции после затяжной болезни;
- нарушение регуляции тонуса сосудов;
- различные интоксикации, в том числе алкогольная;
- воздействие медикаментов, в том числе передозировка жаропонижающих препаратов;
- внутривенное вливание больших объемов неподогретых растворов;
- переохлаждение в условия низкой температуры воздуха;
- длительное пребывание в мокрой или влажной одежде;
- длительное нахождение в холодной воде, на холодных предметах и т.д.
При каких заболеваниях возникает пониженная температура?
Температура тела может понижаться при парезах и параличах мышц и/или уменьшении их массы, возникающих при заболеваниях (сирингомиелия) и травмах спинного мозга, при повреждениях нервных волокон, иннервирующих мышцы, дефиците кальция, наследственных заболеваниях (миодистрофии Эрба–Рота, Дюшенна).
Замедление обмена веществ происходит при хронической недостаточной функции надпочечников (например, при аутоиммунных процессах) и щитовидной железы (гипотиреозе), диффузных заболеваниях печени, почек, при значимом снижении уровня глюкозы (гипогликемии), при сниженном гемоглобине и/или уменьшении числа эритроцитов (анемии), при недостаточном питании, сильном истощении (кахексии) и истончении подкожной жировой клетчатки.
Нарушение терморегуляции отмечается при травматических, медикаментозных или токсических воздействиях на гипоталамус.
Гипотермия может наблюдаться при обширной множественной травме или во время системного инфекционного процесса (сепсиса).
К каким врачам обращаться при пониженной температуре тела?
Диагностика и обследования при пониженной температуре тела
Диагностика при пониженной температуре тела заключается в осмотре и опросе пациента, измерении температуры тела и артериального давления, оценке насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия, исследование газов крови).
Для выявления нарушений в работе органов и систем могут быть назначены следующие лабораторные и инструментальные исследования:
- клинический анализ крови;