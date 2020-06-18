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Последнее изменение: октябрь 2021

Пониженная температура тела

Дефицит железа
29801 09 Февраля

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Пониженная температура тела: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Пониженная температура тела, или гипотермия – это нарушение теплового обмена, проявляющееся снижением температуры тела на фоне воздействия низких температур и/или снижении продукции тепла и повышении его отдачи.

Существует несколько механизмов активного производства тепла.

Обязательная теплопродукция - тепло, производимое в результате обычных физиологических и обменных процессов. Его достаточно, чтобы поддерживать нормальную температуру тела в условиях комфортной температуры окружающей среды.

Дополнительная теплопродукция активизируется при понижении температуры окружающей среды и включает в себя:

  • несократительный термогенез, который осуществляется путем расщепления бурого жира. Бурый жир в больших количествах присутствует у новорожденных и защищает их от переохлаждения. У взрослых людей его мало, он локализуется в области шеи, между лопаток, около почек;
  • сократительный термогенез, в основе которого лежит мышечное сокращение.
При переохлаждении организма повышается тонус (напряжение) мышц и появляется непроизвольная мышечная дрожь.
Пассивная задержка тепла осуществляется при помощи подкожной жировой клетчатки.

На скорость обменных процессов и реакций адаптации влияют гормоны надпочечников и щитовидной железы, а центр терморегуляции находится в гипоталамусе.
Для человека зоной комфорта считается диапазон температуры воздуха от +18°С до +22°С, при условии наличия легкой одежды и обычной двигательной активности.
Различают центральную температуру тела (поддерживаемую во внутренних органах и центральных сосудах на уровне 36,1–38,2°С) и температуру периферических тканей (конечностей, поверхности тела) - в норме она ниже центральной температуры на десятые градуса.
Центральную температуру тела измеряют в прямой кишке, наружном слуховом проходе, во рту. В условиях медицинского учреждения возможно измерение температуры в просвете пищевода, в носоглотке, в мочевом пузыре. Периферическую температуру можно измерить на лбу или в подмышечных впадинах.
В целом показатели температуры тела индивидуальны и для каждой локализации имеют свой диапазон нормы. Температура тела изменяется в течение дня. Маленькие дети из-за интенсивности обменных процессов имеют более высокую планку нормальной температуры. Обмен веществ пожилых людей замедлен, температура внутренней среды в норме может быть на уровне 34–35°С.

Разновидности пониженной температуры

Понижение температуры может быть эндогенным (при патологии внутренних органов и несовершенном термогенезе) и экзогенным (зависимым от условий внешней среды).

К экзогенному понижению температуры относят медикаментозную гипотермию. Ее задача - снижение функциональной активности и обмена веществ в органах и тканях с целью повышения их устойчивости к недостатку кислорода. Применяется в виде общей управляемой гипотермии, когда есть необходимость во временном замедлении кровообращения; и местной управляемой гипотермии отдельных органов и тканей.

Медикаментозную гипотермию используют во время открытых операций на сердце и крупных сосудах, при ишемическом инсульте, травмах центральной нервной системы (головного и спинного мозга), при тяжелом кислородном голодании новорожденных.
Степень тяжести состояния человека оценивается по уровню снижения центральной температуры и клиническим проявлениям.
При пониженной температуре (36,5–35°С) человек может чувствовать себя вполне благополучно. Из этого следует, что она является для него вариантом нормы. Если человек ощущает недомогание, необходимо искать причину понижения температуры.

Температура тела ниже 35°С считается низкой.

Выделяют низкую температуру:

  • легкой степени тяжести (35,0–32,2°С), при которой наблюдается сонливость, учащение дыхания, частоты сокращений сердца, озноб;
  • средней степени тяжести (32,1–27°С) – человек может бредить, дыхание замедляется, урежается биение сердца, снижаются рефлексы (реакция на внешний стимул);
  • тяжелой степени тяжести (ниже 27°С) – человек находится в крайней степени угнетения сознания (в коме), снижено артериальное давление, отсутствуют рефлексы, отмечаются глубокие нарушения дыхания, ритма сердца, нарушено равновесие внутренней среды организма и все обменные процессы.
Гипотермия.jpgВозможные причины понижения температуры

К возможным причинам гипотермии относят:

  • поражение центральной нервной системы;
  • снижение мышечной массы;
  • физическое переутомление;
  • понижение скорости обменных процессов;
  • беременность;
  • период реконвалесценции после затяжной болезни;
  • нарушение регуляции тонуса сосудов;
  • различные интоксикации, в том числе алкогольная;
  • воздействие медикаментов, в том числе передозировка жаропонижающих препаратов;
  • внутривенное вливание больших объемов неподогретых растворов;
  • переохлаждение в условия низкой температуры воздуха;
  • длительное пребывание в мокрой или влажной одежде;
  • длительное нахождение в холодной воде, на холодных предметах и т.д.
Все вышеперечисленные факторы могут приводить к нарушению терморегуляции, снижению выработки тепла, увеличению потерь тепла.

При каких заболеваниях возникает пониженная температура?

Температура тела может понижаться при парезах и параличах мышц и/или уменьшении их массы, возникающих при заболеваниях (сирингомиелия) и травмах спинного мозга, при повреждениях нервных волокон, иннервирующих мышцы, дефиците кальция, наследственных заболеваниях (миодистрофии Эрба–Рота, Дюшенна).

Замедление обмена веществ происходит при хронической недостаточной функции надпочечников (например, при аутоиммунных процессах) и щитовидной железы (гипотиреозе), диффузных заболеваниях печени, почек, при значимом снижении уровня глюкозы (гипогликемии), при сниженном гемоглобине и/или уменьшении числа эритроцитов (анемии), при недостаточном питании, сильном истощении (кахексии) и истончении подкожной жировой клетчатки.

Нарушение терморегуляции отмечается при травматических, медикаментозных или токсических воздействиях на гипоталамус.

Гипотермия может наблюдаться при обширной множественной травме или во время системного инфекционного процесса (сепсиса).

К каким врачам обращаться при пониженной температуре тела?
Для спасения человека с сильным переохлаждением требуется вызов бригады скорой медицинской помощи.
Если человек зафиксировал снижение температуры тела на 1–2°С по отношению к своей индивидуальной норме, это состояние сохраняется длительное время и не связано с переохлаждением, следует проконсультироваться с терапевтом, а при необходимости – с неврологом, эндокринологом.

Диагностика и обследования при пониженной температуре тела

Диагностика при пониженной температуре тела заключается в осмотре и опросе пациента, измерении температуры тела и артериального давления, оценке насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия, исследование газов крови).

Для выявления нарушений в работе органов и систем могут быть назначены следующие лабораторные и инструментальные исследования:

  • клинический анализ крови;
1515Клинический анализ крови
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)

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  • общий анализ мочи;

    • 116Клинический анализ мочи
    Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка)

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    Что делать при пониженной температуре?

    При легком переохлаждении необходимо как можно скорее согреться - для этого следует переместиться в теплое помещение, освободиться от мокрой и холодной одежды, одеться в сухую и теплую и выпить теплый неалкогольный напиток.

    Все остальные случаи переохлаждения требуют медицинской помощи.

    Лечение при пониженной температуре тела

    Если установлено, что понижение температуры тела является вариантом нормы и не беспокоит пациента, лечение не требуется.
    В остальных случаях проводится терапия основного заболевания и коррекция обменных процессов.
    При переохлаждении принимают меры по прекращению действия охлаждающего фактора и переходят к согреванию. Пассивное согревание включает в себя перемещение человека в теплое помещение, укутывание в теплые вещи, питье теплых жидкостей, что целесообразно при легкой степени переохлаждения и сохранном сознании.

    Обморожение.jpgАктивное наружное согревание применяется при тяжелой степени переохлаждения, проводится в специализированном медицинском учреждении врачами и включает в себя ингаляции теплого кислорода через маску или интубационную трубку, внутривенное вливание теплых растворов, промывание желудка, кишечника, мочевого пузыря теплыми растворами.

    Активное внутреннее согревание выполняют с помощью аппарата внешнего кровообращения с контролем жизненно важных функций организма и коррекцией баланса жидкости и глюкозы. Кроме того, применяют лекарственные препараты для повышения давления и устранения аритмии.

    Источники:

    1. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. – 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 457 c.
    2. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии: Учебное пособие. – М.: Практика, 2012. – 496 с.

    ВАЖНО!

    Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.


    Информация проверена экспертом
    Лишова Екатерина Александровна
    Высшее медицинское образование, опыт работы - 19 лет
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    Последнее изменение: октябрь 2021

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