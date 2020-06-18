Пониженная температура тела

Центральную температуру тела измеряют в прямой кишке, наружном слуховом проходе, во рту. В условиях медицинского учреждения возможно измерение температуры в просвете пищевода, в носоглотке, в мочевом пузыре. Периферическую температуру можно измерить на лбу или в подмышечных впадинах.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.





комплексное биохимическое исследование крови с обязательным выявлением уровня глюкозы;









общий анализ мочи;









биохимический анализ мочи (оценка уровня общего белка, альбуминов);





Маркёр поражения почечных клубочков. В норме почки задерживают альбумин, который, однако, можно обнаружить в моче в следовых количествах. Выведению альбумина с мочой препятствуют большой размер (69 кДа), отрицательный заряд его молекулы и реабсорбция в почечных канальцах. ...





оценка скорости клубочковой фильтрации;









измерение количества выделяемой мочи; исследование уровня гормонов щитовидной железы;









оценка работы гипофизарно-надпочечниковой системы (уровень адренокортикотропного гормона и кортизола);









электрокардиография;









коагулограмма;









магнитно-резонансная томография головного мозга;









ультразвуковое исследование органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной железы.





В остальных случаях проводится терапия основного заболевания и коррекция обменных процессов.

Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. – 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 457 c. Алипов Н.Н. Основы медицинской физиологии: Учебное пособие. – М.: Практика, 2012. – 496 с.

ВАЖНО! Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

При легком переохлаждении необходимо как можно скорее согреться - для этого следует переместиться в теплое помещение, освободиться от мокрой и холодной одежды, одеться в сухую и теплую и выпить теплый неалкогольный напиток.Все остальные случаи переохлаждения требуют медицинской помощи.Если установлено, что понижение температуры тела является вариантом нормы и не беспокоит пациента, лечение не требуется.При переохлаждении принимают меры по прекращению действия охлаждающего фактора и переходят к согреванию. Пассивное согревание включает в себя перемещение человека в теплое помещение, укутывание в теплые вещи, питье теплых жидкостей, что целесообразно при легкой степени переохлаждения и сохранном сознании.Активное наружное согревание применяется при тяжелой степени переохлаждения, проводится в специализированном медицинском учреждении врачами и включает в себя ингаляции теплого кислорода через маску или интубационную трубку, внутривенное вливание теплых растворов, промывание желудка, кишечника, мочевого пузыря теплыми растворами.Активное внутреннее согревание выполняют с помощью аппарата внешнего кровообращения с контролем жизненно важных функций организма и коррекцией баланса жидкости и глюкозы. Кроме того, применяют лекарственные препараты для повышения давления и устранения аритмии.