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Новая технология может диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам

Логотип INVITRO
1950 24 Апреля
ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Диагностика болезни Альцгеймера, по сегодняшний день, достаточно сложный и комплексный процесс, разбитый на несколько этапов: врачи оценивают настроение пациента и его когнитивные способности, проводят базовые неврологические тесты и сканирование мозга для оценки вероятности наличия у пациента этой разрушительной болезни.

Американские ученые заменили столь долговременный процесс достаточно быстрым и доступным глазным тестом, который возможно провести прямо в кабинете врача. Тест позволяет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии.

Система оптического сканирования может обнаруживать белок бета-амилоид в глазах человека. Нерастворимые отложения бета-амилоида в ткани головного мозга составляют главную морфологическую особенность, как болезни Альцгеймера, так и синдрома Дауна, старческого слабоумия. Этот белок, со временем, накапливается и в глазном хрусталике. Уровень содержания белка можно определить с помощью несложного неинвазивного теста для глаз. В глаза пациента закапывают взаимодействующий с бета-амилоидом флуоресцентный краситель и устройство показывает насколько высока вероятность наличия заболевания.

Используя данный метод можно проследить, как протекает болезнь у пациента, а также контролировать эффективность различных препаратов при проведении дальнейших клинических испытаний новых методов лечения.

Точность определения болезни, при помощи системы оптического сканирования, составляет около 90%, что несомненно намного лучше чем при использовании позитронно-эмиссионной томографии. 

По материалам  www.dfacto.ru
ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.


Информация проверена экспертом
Лишова Екатерина Александровна
Высшее медицинское образование, опыт работы - 19 лет
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